Как поедет Садовое после реконструкции

Что такое Садовое кольцо? Это улица? Нет, ведь на ней невозможно нормально жить. Может это дорога? Тоже нет - там ходит общественный транспорт, магазины в домах есть и велосипедисты ездят. Так что это за зверь такой? Это просто море асфальта.
Именно море и асфальта. Хотел провести аналогию с мёртвым морем, но там приятнее, чем на Садовом кольце. К счастью, в этом году на кольце проведут косметические работы: сузят проезжую часть, сделают дублёры, озеленение и вытащат общественный транспорт на поверхность.
На днях на портале гос.закупок выложили проекты реконструкций, в том числе и организацию движения после завершения работ. Предлагаю отбросить вопросы цены и качества работ, а посмотреть на кольцо с точки зрения городской мобильности и качества общественных пространств города.
Пешеходы и общественный транспорт
Я не просто так объединил эти две категории - они взаимосвязаны: пешеход становится пассажиром лишь в момент захода внутрь транспорта. Именно поэтому существует термин "последняя миля" - это расстояние от общественного транспорта до финальной точки маршрута (и от начальной до транспорта, соответственно). Поэтому для хорошего общественного транспорта необходимы комфортные и безопасные
Сейчас на Садовом кольце агрессивная среда для пешеходов: шум, низкое качество воздуха, грязь, невозможность нормально перейти на другую сторону улицы и так далее. Схожая картина с общественным транспортом: нет выделенной полосы, из-за туннелей и эстакад остановки расположены далеко от станций метро и других хабов. В общем, всё грустно. Что изменится?
Появятся новые наземные пешеходные переходы через Садовое на Зубовском бульваре напротив РИА-новостей, Серпуховской площади, у Долгоруковской и Татарской улицах. Это хорошо.
тут наземный переход появился благодаря новому развороту
Татарская
под площадью проходит сеть подземных переходов - сориентироваться правильно с первого раза было невозможно. За новые переходы в этом месте хочется расцеловать!
новый переход слева, после ввода сквозного движения для автобусов грех было не сделать нормальный путь для людей
А переход у Каретного ряда знатно облагородят:
сейчас
будет
К сожалению всё. Когда-нибудь мы продублируем все подземники на Садовом наземными переходами, но пока вот так. Обиднее всего за переход у Курского вокзала - там каждый третий с сумками, наверху стоит светофор, но всё равно всех заставляют страдать:
Каждому защитнику подземных переходов предлагаю побегать с сумками/велосипедами/детьми через них. Думаю, дрянь быстро выбьется из головы.
С новыми пешеходными переходами через второстепенные улицы чуть лучше: Долгоруковская, Сретенка, пр.Мира, Каланчёвская, Ст.Басманная, В.Сыромятническая, Воронцово Поле.
Садовое и Ст.Басманная
В общем, потихоньку прогресс идёт. Но вот за подземный переход через выезд к Яузе хочется очень долго ругать:
Казалось бы, почему не сделать хорошо и убрать ненужный подземник через 2 полосы? Тем более все остальные выезды нормальные. Просто я работал рядом и много страдал:
Для пешеходов появятся новые общественные зоны. Самые большие изменения будут у м. Красные ворота, сейчас тут стихийная парковка:
сейчас
будет
И у Парка Горького:
сейчас
будет
В работе общественного транспорта ждём большой прорыв - вывод автобусов на поверхность на Серпуховской, Октябрьской и Таганской площадях. Для этого сделают новые проколы, мини-выделенные полосы с поворотами из второго ряда и остановки. А все ради того, чтобы приблизить остановки к выходам из метро:
Октябрьская, траектория общественного транспорта выделена фиолетовым цветом
В будущем хотелось бы вывести наземный транспорт на Новом Арбате и Триумфальной площади.
мини-выделенка перед светофором на Зубовской улице
Бонусом появилась новая связка у Павелецкого вокзала - автобус сможет сразу поворачивать к нему с внутренней стороны кольца. Сейчас приходится делать перепробег в 2км для разворота у Серпуховской площади:
траектория движения выделена синим цветом
Жалко, что не восстановят трамвайный треугольник, чтобы трамваи от павелецкого вокзала могли поворачивать к Чистым прудам (и наоборот).
Спойлер по Сретенке: там появится противошёрстная выделенная полоса в центр. Точнее вернётся назад - она там уже была. У м.Сухаревская появится неплохой пересадочный узел:
С Самотёчной площади уберут ненужный дублёр и выведут общественный транспорт на основной ход - меньше перестроений и потери времени на манёвры:
сейчас
будет
Велосипедисты
Личный транспорт
Для водителей есть две хороших новости: полосность кольца выровняют и сделают дублёры с парковкой.
сейчас
будет
сейчас
будет
Из-за постоянных изменений количества полос получались бутылочные горлышки и скачущее движение. Чего стоит переход от Зубовского бульвара с 17 полосами в 7 полос на Крымском мосту. Теперь везде будет по 5 полос основного хода в каждую сторону (кроме мостов и туннелей), за счёт чего трафик будет ехать спокойнее и равномернее. Можно было сузить даже до трёх полос - именно по три полосы во всех туннелях и на эстакадах, то есть это самые узкие места на кольце. Именно эти узкие места определяют пропускную способность всего кольца.
Короче, кольцо должно поехать лучше, несмотря на спад числа полос.
в широких местах появятся дублёры с парковкой - Садовое на одну ступень становится ближе к нормальной улице.
Про новый разворот у РИА-новостей я уже частично сказал. Как и про парковки у Красных ворот и Парка Горького. В последнем случае убрали из-за постоянного хвоста, который блокировал одну полосу на кольце. Насколько я знаю, в планах есть сделать парковку где-то в другом месте, а пока припарковаться можно будет у МУЗЕОНа.
Всем поворотам с Садового сделали нормальные радиусы - теперь даже без знака кирпич подсознательно будет понятно, что сюда поворота нет:
В целом адекватное закругление помогает успокоить трафик, так что повороты под 90 градусов - хорошее решение для улиц. Более плавные повороты актуальны на шоссе, а не в городе.
Вывод
Может я немного повторюсь, но очень не хватает: выделенной полосы на Садовом кольце; дублирования подземных переходов наземными; новых связок и светофоров; велодорожек; трамвая; Сухаревой башни.
Очень хорошо получилась Серпуховская площадь - это прорыв. Возврат общественного транспорта на поверхность тоже большое дело, о такой необходимости говорили со времён постройки этих самых туннелей и эстакад.
Если сейчас Садовое кольцо по десятибалльной оценке полноценности улицы уходит в минус, то после реконструкции займёт место между 3 и 4. Да, полноценной улицей кольцо всё равно не станет - баланс сильно перевешан в пользу автомобилей со всеми вытекающими негативными факторами.
Вот лет через 10, когда начнут сносить эстакады и тоннели, делать приоритет общественного транспорта и велододорожки - улица заживёт по-новому, а фотографии Зубовского бульвара образца 2016 года будут показывать детям вместе с фильмом про Франкинштейна.
Снос начнём с Парка Культуры - там появилась первая эстакада - первой же она пойдёт под ковш! А на Самотёчной площади сделаем московский Хай-Лайн!
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