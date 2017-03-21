Витязь-М: новый трамвай Москвы

В прошлом году Москва заключила договор на 300 новых трамваев за три года. Это стал крупнейший заказ в Европе и первый массовый тендер за закупку многосекционных российских трамваев.
Вагоны частично уже пустили в город, но меня пустили пощупать новые модели в депо (собянинским блогерам можно и так).
01. В 2017 году должно поступить 100 вагонов Витязя. В будущем будет так же по 100 штук в год. Сейчас в Москву поступило 13 штук, но их постоянно довозят:
02. Многие успели отметить агрессивность морды:
03. ... хотя с загнутыми зеркалами в них есть даже что-то няшное:
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05. Техника закуплена по договору жизненного цикла: производитель будет сам ремонтировать вагоны. Если вдруг не будет обеспечен 90% выход на линию - пойдут штрафные санкции.
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07. Рядом самый первый из витязей, в заводской окраске:
08. Теперь он тоже получил московскую прописку:
09. Тверские вагоны состоят из трёх секций - многие опасались, что среднюю секцию будет болтать. По крайней мере у Пес такое иногда наблюдается. Проехал, вроде всё нормально.
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12. О вкусах обычно не спорят, но с промышленным дизайном в Витязе-М слабовато:
13. Видно, что многие детали ставились уже после создания модели. В итоге они просто выпирают и смотрятся инородно. Такое чувство, что о чём-то вспомнили и просто приделали на клей в последний момент:
14. Качество... тут есть над чем работать.
15. Шесть дверей - это хорошо:
16. Ещё лучше - за ними нет турникетов и вход во все двери. В будущем все трамваи будут такими.
17. Установили новые валидаторы - наконец-то сделали нормальную кнопку проверки билетов! Если кто не знает, то валидаторы в Москве могут работать в режиме информирования, когда они не списывают поездки, а показывают остаток. Раньше это была отдельная синяя кнопка, схожая с кнопкой остановки, - из-за этого многие не понимали, почему водитель не открывает им двери, а валидатор не понимал, почему никто не информируется) Сейчас всё стало чинно - синяя кнопка прямо на валидаторе:
18. В трамвае есть кнопки открытия двери:
19. ... но их временно отключили. Когда наберётся критическая масса трамваев - их подключат, а пока единое открывание дверей и холод в салоне:
20. Ещё тут поставили экраны, где крутят Собянина и информацию о маршруте. Как-то вышло, что вместо навигационной и транспортной функции они работают скорее на рекламу. Идея со скоростью движения интересная, хотя нет ни перевода, ни пиктограмм метро и маршрутов для пересадки.
21. Упс.
22. Кабина. Сиденье мягкое - проверял:
23. Специальный ящик для кочерги!
24. Стенка кабины сделана из стекла - это очень круто. Наконец-то можно смотреть вперёд и наблюдать за водителем)
25. В салоне появилась подсветка. Цвет можно менять, но при мне был какой-то пошлый фиолетовый. Ещё шторок не хватает под такое:
26. Поставили зелёные табло по бокам и сзади - смотрится тоже так себе:
27. Количество мест внутри как у Пес, но вот их расположение...
28. Такое чувство, что пытались впихнуть невпихуемое, а удобство пассажиров было на последнем месте. Банально неудобно сидеть, когда у тебя одна нога выше другой.
29. Как в метро, только для прохода по центру остаётся мало места:
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31. Высота потолка... ну хотя бы ленту сигнальную наклеили:
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33. Видите чёрную точку?
34. Это USB-зарядки, их тут много. В первый раз она сработала нормально:
35. А при подключении в депо у меня... сгорел телефон. Это даже попало в прямой эфир. Сначала подумал, что телефон замёрз, но увы. Мораль: не стоит пихать в разные дырки свой провод.
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37. Только дома заметил, что стёкла разные в окнах и дверях:
38. Проехаться на витязях можно на 17 маршруте:
38. Хорошо, что в своё время платформы сделали с запасом: трамвай 28 м, а платформы - 35 м:
39. Встречайте на улицах Москвы!
PS Если кто-то из дептранса или мосгортранса решит компенсировать сгоревший телефон, то приму безлимитным билетом - у меня как раз в апреле кончается. Только не звоните, а пишите.
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