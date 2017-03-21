Витязь-М: новый трамвай Москвы

Краснопресненское депо: пепелац, мойка и конка Краснопресненское трамвайное депо было основано в начале прошлого века, но при этом самое молодое в Москве. А ещё краснопресненская сеть -…

Технологии укладки рельсов в России В прошлом году простой смоленский айтишник Евгений Плёнкин решил пойти против царя целой администрации. Он всего лишь хотел нормальные…

Антитрамвайный рекорд России Мои поздравления - мы самая деградирующая страна 21 века в области трамвайного движения. Список закрытых систем: Азербайджан: Баку 2004 Сумгаит…

Трамвай встал - что делать? Довольно часто я рассказываю людям о разных транспортных основах и решениях. Каждый раз при упоминании трамвая начинаются вопросы о ДТП на путях,…

Тула: чтобы враг испугался и убежал Как-то раз мне в комментариях написали, что Выборг и Калининград нужны для запугивания иностранцев как наглядный пример надругательства. Не знаю,…