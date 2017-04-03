Аркадий Гершман (gre4ark) wrote,
Аркадий Гершман
gre4ark

Заборная революция началась?



Вчера был обычный день: проснулся, поделал дела, решил сходить до магазина, вышел на улицу... и вот тут что-то пошло не так. Первая мысль - что-то изменилось, но не понятно, что именно. Петербуржцы рассказывали, что у них такое было после отказа от реагентов зимой.

Потом я прошёл чуть дальше и увидел картину, от которой солнце стало светлее, водка вкуснее, а веры в светлое будущее - больше. У меня в округе демонтировали заборы!

Ещё позавчера было так:






Сплошной колхоз и металлолом! А теперь красота!



Как простой снос уродства меняет мир вокруг)




Осталось разобраться с деревенской покраской бордюров, чтобы стало совсем хорошо:


Почему-то вспоминается поговорка «хочешь сделать хорошо - сделай плохо, а потом верни все назад». Улицы без заборов прекрасны!






Заборы были сами по себе отвратительными, а их повальная установка и отвратительные цвета лишь усугубляли уровень тлена. Даже кусты не жалели и заставляли этим хламом, хотя зелень с ветками сама по себе ограда, только приятная и полезная:


А вот и герои дня. Каких-то пара часов орудования кувалдой и кочергой, а какая красота!




Из других районов тоже приходят хорошие новости:









А вот тут минута плохих новостей: рабочие сказали, что будут новые заборы...

Пессимист: поставят что-то подобное и ещё больше. И следующие 20 лет мы вновь будет жить в городе заборов на улицах и в головах.

Оптимист: установят аккуратные оградки и лишь там, где на газон могут заехать машины.

Я: пойду на улицу любоваться округой без уродских заборов!



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Tags: ЖКХ, Москва, забор

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