Заборная революция началась?

Я умру в Заборъярске Заборы на улицах - ярчайший пример подмены качества количеством. Казалось бы, как чиновники могут отчитаться за потраченные деньги на безопасность…

Заборы/нормативы/безопасность Со дна постучали. Всё больше убеждаюсь, что работников транспортного комплекса нужно отправлять переучиваться - вечно слышу, или даже сам вижу, как…

Москве 869 и метропоезд Москва метрополитен, когда вы своим сотрудникам выдадите форму с актуальным логотипом? На этих выходных Москва праздновала день рождения (869 лет - уже…

Забор головного мозга Долгие годы активные москвичи боролись с озабориванием города, и только всем нам показалось, что настал конец эры желто-зелёных заборов во дворах,…

Компромисс Когда духовные скрепы требуют поставить забор, но здравый смысл говорит, что это глупость: Львов

Время инноваций. Время бетонной стены. Многие слышали про случаи, когда какой-нибудь идиот на машине вылетал на остановку общественного транспорта. К сожалению, такие случаи не редкость…

Городские детали 21 века Раньше практически каждый город чем-то, да отличался от других градов. Со временем мода на панельки обезличивание,…

Не прошло и века Москомархитектура в будущем году займется разработкой стандартов для ограждений и начнет бороться с покраской бордюров. Об этом агентству…