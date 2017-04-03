Заборная революция началась?

Вчера был обычный день: проснулся, поделал дела, решил сходить до магазина, вышел на улицу... и вот тут что-то пошло не так. Первая мысль - что-то изменилось, но не понятно, что именно. Петербуржцы рассказывали, что у них такое было после отказа от реагентов зимой.
Потом я прошёл чуть дальше и увидел картину, от которой солнце стало светлее, водка вкуснее, а веры в светлое будущее - больше. У меня в округе демонтировали заборы!
Ещё позавчера было так:
Сплошной колхоз и металлолом! А теперь красота!
Как простой снос уродства меняет мир вокруг)
Осталось разобраться с деревенской покраской бордюров, чтобы стало совсем хорошо:
Почему-то вспоминается поговорка «хочешь сделать хорошо - сделай плохо, а потом верни все назад». Улицы без заборов прекрасны!
Заборы были сами по себе отвратительными, а их повальная установка и отвратительные цвета лишь усугубляли уровень тлена. Даже кусты не жалели и заставляли этим хламом, хотя зелень с ветками сама по себе ограда, только приятная и полезная:
А вот и герои дня. Каких-то пара часов орудования кувалдой и кочергой, а какая красота!
Из других районов тоже приходят хорошие новости:
@arkadiygershman У метро Варшавская примерно неделю назад убрали заборчики с газона, пока новых не появилось, без них гораздо сммпатичнее стало— Vladimir (@velo_vovka_) April 2, 2017
@arkadiygershman На Войковской тоже заборы убрали— Stepan Kuharez (@Newesprod) April 2, 2017
@arkadiygershman Где заборчики? 😳 pic.twitter.com/EwyJThtxE4— Nikiforov Artem (@tema_1999) April 2, 2017
А вот тут минута плохих новостей: рабочие сказали, что будут новые заборы...
Пессимист: поставят что-то подобное и ещё больше. И следующие 20 лет мы вновь будет жить в городе заборов на улицах и в головах.
Оптимист: установят аккуратные оградки и лишь там, где на газон могут заехать машины.
Я: пойду на улицу любоваться округой без уродских заборов!
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