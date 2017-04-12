Ударим выделенками по ФСО!

Торгово-покупательский узел Планерная Представим себя на месте проектного института, которому поручили сделать торговый центр. Только не простой, а чтобы ещё с транспортом внутри было.…

Метро не работает – повезём всех на машинах В Петербурге произошёл теракт – это ужасно и этому нет оправдания. Через какое-то время было решено закрыть движение поездов в метро в…

Воздвиженка поедет. Уже завтра. В прошлом году я загадывал вопрос: выделенка на Воздвиженке в сторону центра есть, а автобусов на ней нет - почему? Вышла забавная история - на…

Как в ТПУ Планерная шпиона нашли (меня) Человек с камерой в России - штука опасная. Он ведь может сфотографировать и украсть вашу душу. Или он обязательно какие-то секреты покажет и…

Детали Сингапура: поездка на автобусе Продолжаем знакомиться с транспортной системой Сингапура! Сегодня поговорим про автобусы, коих в государстве аж 4600. Ходят они по 300 маршрутам.…