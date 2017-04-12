Ударим выделенками по ФСО!

У Москвы есть одна особенность, которая накладывает огромный отпечаток на всё развитие города. По закону жанра, эта особенность заточена в средневековой крепости. Ну вы уже поняли, о чём и ком речь ;) Можно рассказать о многих особенностях столичного статуса, начиная с заглушки GPS у Кремля и заканчивая запретом полётов над городом, но мы посмотрим на автобусное движение во время перекрытий.
Общественный транспорт должен быть надёжным и предсказуемым, иначе смысла в нём становится не очень много. Только в центре всё это стало появляться за счёт новых выделенных полос и пробоев бессветофорных улиц, как вылезла новая проблема - полное перекрытие движения. Точнее, проблема была и до этого, просто работающей маршрутной сети не было, поэтому это было не так заметно.
Что делать?
Ходить на выборы и голосовать за того, кто не будет перекрывать город для всех ради себя и друзей. Что-то подсказывает, что случится это не скоро.
Ничего не делать - вариант для слабаков. Тезис про "это невозможно" можете оставить при себе - 20 лет говорили про невозможность сделать встречную выделенную полосу на Кремлёвском хайвее, а я за сегодня дважды по ней проехал.
Сделать выделенные полосы на всех улицах и поговорить с ФСО хотя бы о частичном пропуске автобусов и троллейбусов. По-моему, самый жизнеспособный и реальный вариант решения проблемы - никаких революций, больших вливаний денег и прочего. Да, сложно, но реально. Особенно если выделенные полосы будут правильными и без заезда посторонних машин, которые могут просто перекрыть полосу для общественного транспорта. Уверен, и в ФСО, и в ГИБДД есть адекватные люди, которые поймут, что рандомные автобусы не опасны для первых лиц и не случится катастрофы, если их будут останавливать не на 15-20-30-40 минут, как всех, а на 5 и непосредственно на момент проезда кортежа.
А пока, как ни странно, можно радоваться эффективности выделенной полосы на Б.Якиманке с выездами и заездами из второй полосы - на выделенке действительно либо автобусы с троллейбусами, либо такси. Но дальше вся эта орава будет очень долго ездить кучами и навёрстывать график - в центре нет отстойной площадки на такие ситуации.
PS причина стояка:
В Кремле прошли переговоры президентов России и Италии Владимира Путина и Серджо Маттареллы. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и высказались за скорейшее разрешение сирийского кризиса. После переговоров российский лидер
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