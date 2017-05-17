Варшавские панельки

Панельное домостроение в послевоенные годы было идеальным решением для перекрытия первичных потребностей в жилье: строили быстро, жильё было безопасным и с набором удобств. Но время идёт, и тут выясняется, что у людей есть не только первичные запросы к жилью, но и другие: удобная, безопасная и разнообразная среда, потребности в принадлежности к району и самопроявлению (чтобы селфи делать не стыдно было). На это всё наложился переход к рыночной экономике и не самая лучшая энергоэффектинвость домов.
В итоге на европейском рынке жилья панельные дома оказались аутсайдерами, из-за чего городам, жителям и управляющим компаниям пришлось вкладываться в их облагораживание. Давайте посмотрим, как с этой задачей справляются в Варшаве.
Фасады
01. Практически все панельки отштукатурены:
02. До:
03. После:
04. Интересно, подобный брутализм со временем тоже закрасят?)
05. Колористика фасадов - штука очень опасная. Она может либо сделать дом привлекательнее только за счёт краски, либо превратить его в раздражитель для горожан. Больше двух цветов на дом обычно не используют:
06. Как я понял, фасад при этом не утепляют:
07.
08. Штукатурка гладка, у нас такую стараются не использовать - пачкается неравномерно:
09. За остеклением особо не следят:
10.
11. Вообще это странно и в Варшаве встречается только в панельных домах:
12. Зато нет кондиционеров (оужаскакониживут):
13. ... а вода с крыш сразу уходит в ливневую канализацию:
14. Часто есть таблички обслуживающей организации:
15. Какая-то швейцарская фирма дала грант на реконструкцию домов Варшавы. Всего 600 миллионов рублей...
Подъезды
16. Глухих дверей нет:
17.
18.
19. Вроде дверь в подъезд, но больше похоже на камеру мусоропровода...
20. Дверь на заднем фоне - в подъезд, но по входной группе вообще не скажешь:
21. Уже получше:
22.
23.
24. Козырьки:
25. Пандус, по которому колясочник сможет сам подняться и спуститься:
26. Внутри:
27.
28. Напомню, двери с прозрачными вставками нужны для социального контроля - чтобы подъезд просматривался с улицы. Ещё снижается риск получить дверью по носу при открытии)
29.
Дворы
30. Есть две новости! Хорошая - практически все дворы панельных домов без машин:
31.
32.
33. Для тех, кому очень надо подъезжать прямо к подъезду, есть несколько домов с выходом на улицу-парковку:
с парковкой на тротуарах в городе беда
34. Плохая новость - дворы крайне убогие:
35. Хорошо, когда есть хоть какие-то активности:
36. Обычно так:
37. Жильцов и управляющие компании можно понять - содержание территории стоит больших денег. Тут либо все платят больше и имеют двор с площадками, столиками и тренажёрами, либо платят меньше и живут так:
38.
39. Зелень это хорошо, но городская земля слишком ценный ресурс, чтобы просто сажать лес между домами без каких-либо активностей:
40.
41. Интересно, жители квартир не жалуются на недостаток света из-за листвы?
42. Лишь в одном дворе я увидел скамейки:
43. Ёлка сломалась, жалко :( Она могла бы служить генератором дворовой активности на новый год и другие праздники. Ёлки вообще хорошие - они всегда зелёные.
44.
45. Нормальные общественные пространства иногда можно найти у точек притяжения при таких микрорайонах:
Мусор
46. Судя по наблюдениям, мусоропроводов в домах нет - мусор относят в специальную комнату с баком, либо на единую площадку у дороги.
47. Негабарит скидывают в кучу:
Парковка
48. Куда они дели машины? Это забота автовладельцев. На окраине массива могут быть закрытые платные парковки, но основной удар на себя берут улицы:
49. Мда...
50.
51.
52. Внутрирайонные проезды:
53. Гаражи, наверное, строили вместе с домами:
54. Арендованные места:
Транспорт
55. Тут всё по-разному. Обычно есть трамвай:
56. ... и велополосы или дорожки:
Вроде абсолютно простые решения, но варшавские микрорайоны не вызывают желания вскрыть вены. Хотя, до берлинских им далеко.
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