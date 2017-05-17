Варшавские панельки

Московские пятиэтажки В Москве собираются сносить советские пятиэтажки. Проектов их замены нет, также не понятно, что будут делать с несогласными жителями при…

Будапештские панельки Мало что может роднить города так, как это делает панельное домостроение. Про это даже фильм есть, где в счастливом коммунистическом режиме все…

Некрасовка - новое московское гетто Микрорайоны в своё время воспринимались как оазис для нового поколения горожан - построенные по единым правилам и похожие друг на друга дома, они…