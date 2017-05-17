Аркадий Гершман (gre4ark) wrote,
Аркадий Гершман
gre4ark

Варшавские панельки



Панельное домостроение в послевоенные годы было идеальным решением для перекрытия первичных потребностей в жилье: строили быстро, жильё было безопасным и с набором удобств. Но время идёт, и тут выясняется, что у людей есть не только первичные запросы к жилью, но и другие: удобная, безопасная и разнообразная среда, потребности в принадлежности к району и самопроявлению (чтобы селфи делать не стыдно было). На это всё наложился переход к рыночной экономике и не самая лучшая энергоэффектинвость домов.

В итоге на европейском рынке жилья панельные дома оказались аутсайдерами, из-за чего городам, жителям и управляющим компаниям пришлось вкладываться в их облагораживание. Давайте посмотрим, как с этой задачей справляются в Варшаве.


Фасады
01. Практически все панельки отштукатурены:


02. До:


03. После:


04. Интересно, подобный брутализм со временем тоже закрасят?)


05. Колористика фасадов - штука очень опасная. Она может либо сделать дом привлекательнее только за счёт краски, либо превратить его в раздражитель для горожан. Больше двух цветов на дом обычно не используют:


06. Как я понял, фасад при этом не утепляют:


07.


08. Штукатурка гладка, у нас такую стараются не использовать - пачкается неравномерно:


09. За остеклением особо не следят:


10.


11. Вообще это странно и в Варшаве встречается только в панельных домах:


12. Зато нет кондиционеров (оужаскакониживут):


13. ... а вода с крыш сразу уходит в ливневую канализацию:


14. Часто есть таблички обслуживающей организации:


15. Какая-то швейцарская фирма дала грант на реконструкцию домов Варшавы. Всего 600 миллионов рублей...


Подъезды

16. Глухих дверей нет:


17.


18.


19. Вроде дверь в подъезд, но больше похоже на камеру мусоропровода...


20. Дверь на заднем фоне - в подъезд, но по входной группе вообще не скажешь:


21. Уже получше:


22.


23.


24. Козырьки:


25. Пандус, по которому колясочник сможет сам подняться и спуститься:


26. Внутри:


27.


28. Напомню, двери с прозрачными вставками нужны для социального контроля - чтобы подъезд просматривался с улицы. Ещё снижается риск получить дверью по носу при открытии)


29.


Дворы

30. Есть две новости! Хорошая - практически все дворы панельных домов без машин:


31.


32.


33. Для тех, кому очень надо подъезжать прямо к подъезду, есть несколько домов с выходом на улицу-парковку:

с парковкой на тротуарах в городе беда

34. Плохая новость - дворы крайне убогие:


35. Хорошо, когда есть хоть какие-то активности:


36. Обычно так:


37. Жильцов и управляющие компании можно понять - содержание территории стоит больших денег. Тут либо все платят больше и имеют двор с площадками, столиками и тренажёрами, либо платят меньше и живут так:


38.


39. Зелень это хорошо, но городская земля слишком ценный ресурс, чтобы просто сажать лес между домами без каких-либо активностей:


40.


41. Интересно, жители квартир не жалуются на недостаток света из-за листвы?


42. Лишь в одном дворе я увидел скамейки:


43. Ёлка сломалась, жалко :( Она могла бы служить генератором дворовой активности на новый год и другие праздники. Ёлки вообще хорошие - они всегда зелёные.


44.


45. Нормальные общественные пространства иногда можно найти у точек притяжения при таких микрорайонах:


Мусор

46. Судя по наблюдениям, мусоропроводов в домах нет - мусор относят в специальную комнату с баком, либо на единую площадку у дороги.


47. Негабарит скидывают в кучу:


Парковка

48. Куда они дели машины? Это забота автовладельцев. На окраине массива могут быть закрытые платные парковки, но основной удар на себя берут улицы:


49. Мда...


50.


51.


52. Внутрирайонные проезды:


53. Гаражи, наверное, строили вместе с домами:


54. Арендованные места:


Транспорт

55. Тут всё по-разному. Обычно есть трамвай:


56. ... и велополосы или дорожки:



Вроде абсолютно простые решения, но варшавские микрорайоны не вызывают желания вскрыть вены. Хотя, до берлинских им далеко.

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Tags: Варшава, застройка, панельки, у них там

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