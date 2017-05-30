Лодзь: жизнь умирающего города

Лодзь - удивительный город, по интересности он встал у меня сразу после Львова. Город де-фаукто исполнял роль столицы во время восстановления Варшавы после второй мировой, в 1985 в Лодзи жило 850 тысяч и это был второй город страны. Сегодня там живёт 700 тысяч и люди продолжают бежать. Сложно назвать такую ситуацию нормальной, поэтому в Лодзь пытаюсь вдохнуть жизнь с помощью крутых инфраструктурных проектов.
Добавляет шарма и аутентичности обширный исторический центр с элементами заброшенности и жизни одновременно, ведь это куда интереснее, чем идеально вылизанные города западной Европы! Вишенка на торте - город назвали в честь ладьи, но реки в Лодзи нет)
01. Что делать, если народ бежит из города?
02. Можно запретить им уезжать - примерно в таком ключе высказался мэр одного города на закрытом совещании. Городу, который начинается на Кр и заканчивается на ск, повезло (на самом деле нет). Запреты сделают лишь хуже и приведут к бунту. Необходимо делать так, чтобы люди не хотели уезжать, а для этого надо много работать, создавать приветливую городскую среду и стимулировать экономику на создание разнообразных возможностей для жителей. В Лодзи вот подтягивают улицы:
03. Город пытается реанимировать районы через создание условий для комфортной жизни и развитие общественного транспорта. Цена дома после благоустройства улицы наверняка поднялась в несколько раз - девелоперы не оставят это без внимания.
04. Для сравнения, обычная улица:
05. Улица в центре с общим пространством и успокоенным трафиком:
06. Глупо пытаться ограничить скорость машины знаками, когда дорога прямая как стрела. Зато если физически успокоить движение, то вы сохраните много жизней и спокойный быт жителей:
07. Недавно закончили реконструировать главную улицу города, тут тоже общее пространство с приоритетом пешеходов и велосипедистов:
08. Было так:
09. Подобное сделано в Москве на нескольких улицах в центре, локально такое можно найти в регионах.
10. Часть денег дали сами жители - за это их имя навсегда вбили в историю города:
11. Очень круто обыграли название города на велопарковках:
12. К качеству придраться не могу:
13. Эта улица в процессе. Программа «Моя улица» на гастролях, скоро здесь будет плитка и красиво)
14. Недавно в городе сделали велопрокат:
15. Новый вокзал шикарен и создан явно с запасом, но об этом будет отдельный пост:
16. ... как и о главном трамвайном ТПУ)
17. Выбитые зубы и второсортную историческую застройку заменяют новыми кварталами. С учётом платной парковки в городе, любой свободный клочок вмиг запарковывается - все халяву любят:
18. Хотя нового строительства в городе очень мало.
19. Когда нет денег на новое, то приходится переосмысливать и использовать старое. Так в городе появилась знаменитая Мануфактура - это бывшая фабрика, которую переделали под торговлю, общепит и гостиницу:
20. Сейчас тут точка силы города, где проводят праздники и гулянья:
21. Первый инвестор очень неплохо заработала на этом деле ;)
22. Когда-то фабрика Израиля Познаньского нанимала более 6 тысяч человек и занималась выделкой хлопчатобумажной ткани, сегодня тут отдыхают люди. Всё можно приспособить под новые нужды.
23. Сейчас в процессе реконструкции крутейшая старая электростанция у жд вокзала. Девелопер делает тут офисы:
24. В Лодзи понимают, как важно сохранять детали для аутентичности. У нас же ситуации замены старых дверей, лепнины и оригинальных окон процессе реконструкции на потолок армстронг, плитку и пластиковые окна сплошь и рядом...
25. Станция белых воротничков!
26. Иногда к процессу перезапуска квартала или района подходят с другой стороны - зовут крутых художников и умоляют их сотворить что-нибудь прекрасное. Район оживает за счёт туристов и ценителей уличного искусства:
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30. Была подворотня, а стала ярким пятном по количеству фоток в инстаграме на карте города. А ведь на фасады всего лишь приклеили разбитое стекло:
31. Это вам не фотографии перерисовывать на стены домов...
32. То была часть про новую жизнь Лодзи и проекты, которыми пытаются удержать горожан и деньги в городе. А теперь, на контрасте, посмотрим на другую сторону:
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35. Когда-то в домах предусматривали места для указателей с подсветкой. В какой-то момент это всё стало не так уж и важно:
36.
37. Работы ещё много, но когда нужно поднимать весь город, то в первую очередь надо браться за улицы, площади и транспорт. Дворы уже потом.
чётко
38.
39. Хотите бесплатный совет? Всегда заходите по возможности во дворы и старые подъезды домов. Вас там может ждать красота:
40. Артефакты прошлого:
41.
42. Либо эстетика упадка с дырявыми полами:
43. Или чем-то другим, но прикольным.
44. Прелесть в том, что ты никогда не угадаешь, что там будет - каждая арка таит в себе что-то секретное и манящее:
45. В этом главный минус современных домов - там всё ожидаемо стандартное. Типовое - враг разнообразного:
46. О Лодзи сложно рассказать за один пост, надо просто съездить туда на день и посмотреть всё своими глазами - благо поезд едет полтора часа от центра Варшавы, а дешёвые автобусы Польскибус - два с копейками. Зато, как ни странно, город можно описать одной фотографией (ок, двумя, если считать верхнее фото):
Это парк недалеко от Мануфактуры. Смотришь - ужасный ужас: всё вытоптано, лужа и куча каких-то столов.
PS Что за трамвай такой? Хочу на нём на ВДНХ ездить от Сокольников)
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