Лодзь: жизнь умирающего города

Вся эта Варшава Кажется я закончил с обзорами Варшавы, можно переходить к Лодзи и Гданьску! Заметки про город Отголоски войны…

Саратов - типовая проблема России, с которой надо что-то делать Российские города деградируют. Разруха, безвкусица, идиотизм, заброшенность - можно придумать много слов, чтобы описать среднестатистический город…

Варшава: солянка А давайте посмотрим на городские детали и другие неразобранные фотографии Варшавы? А давайте! 01. Начнём с трагедии. 02. А закончим весельем,…

Варшава: улицы, переходы и зелёные крыши Вчера я показывал вам запаркованные улицы Варшавы. Удивительно, но среди улиц-парковок иногда попадаются весьма удобные и приятные улицы для…

Варшава: отголоски войны в застройке, парковки и университет Давно я хотел съездить в Польшу - посмотреть, как страна уходит от советского прошлого в светлое будущее. И вот оно случилось - я тут. И знаете…

Планы на май Вчера таки получил визу, а это значит, что 6 мая двинусь в сторону Польши. Где-то 7 должен буду оказаться в Лодзе или Варшаве, утром 12 самолёт в…

Прогулка по Ашдоду Ашдод - шестой по величине город Израиля. Известен с XVII века до н.э., но юридически был основан только 1956 году, а городом стал лишь с 1968.…

Тула: чтобы враг испугался и убежал Как-то раз мне в комментариях написали, что Выборг и Калининград нужны для запугивания иностранцев как наглядный пример надругательства. Не знаю,…