Как ремонтируют улицы в провинции

«Хочу, чтобы было как в Москве» - подумал мэр
«Ок, будет тебе ремонт главной улицы» - ответила федеральная программа безопасности движения
«Ёп вашу за ногу» - хором сказали жители
Оказывается, в Москве не всё так плохо с организацией строительных работ, общением с населением и качеством проектов. Более того, в отличие от Москвы, Красноярску через несколько лет придётся ещё раз закрывать главную улицу города и всё переделывать.
Интересный факт: Красноярск - один из немногих городов России, где нет пешеходной улицы. Поэтому архитектурно-урбанистическая общественность в течение многих лет предлагает сделать главную улицу города если не пешеходной, то хотя бы удобной для пешеходов и велосипедистов. Власти же по привычке включают «пропускную способность» улицы, так как за долгие годы смогли выучить только это.
Второй интересный факт: в 2019 году в городе пройдёт Зимняя Универсиада. Это хороший повод сделать крутые проекты в городе за счёт федеральной казны - по-другому наша бюрократия работать не умеет. Можно было бы создать современные общественные пространства, знаковые объекты или обновить электротранспорта - это бы работало на экономику города после завершения Универсиады.Но город пускает деньги от программы Безопасные дороги на замену асфальта и полтора километра ливнёвки. К слову, к безопасным дорогам эта программа не имеет никакого отношения - об этом я уже писал.
В общем, город вписался в программу, которая требует тратить деньги только на замену асфальта, заборы, новые знаки и ливнёвку. Проектировщики может и хотели бы (хотя я сомневаюсь) сделать хорошо пешеходам или почистить фасады домов главной улицы, но не могут - это будет нецелевым расходованием средств. К слову, сам проект людям не показывали, а новости о главной улице города люди узнают из постов депутатов или девушек строителей.
зато здесь сохранили крутой местный гранит!
В результате проспект Мира перекрыли на всё лето и осень ради смены асфальта, ликвидацию карманов не по-госту, частичной прокладки ливнёвки в два квартала и замены кабелей. Делают это максимально неудобно для всех жителей:
Ограждать траншеи? А зачем?
Делать мостики для людей? А зачем?
Делать обходы зоны работ? А зачем?
Ещё тут решили сделать тротуары доступными для слепых, но, согласно красноярской традиции, получилась фигня. Тактильная плитка не просто так называется тактильной - она должна чувствоваться ногами, а не глазами. Поэтому красят лишь места обрыва: перроны, начало-конец лестниц и так далее. Делать же плитку вдоль всех улиц бессмысленно - такое создают обычно на вокзалах и аэропортах, где большие потоки. Обрусчатить весь город такой плиткой нереально дорого и бессмысленно (смотреть, как надо). К тому же её так кладут, что она разваливается через неделю.
Лучше бы решили вопрос контроля за парковкой, а то будет нехорошо, когда слепой иностранец уткнётся в девятку...
Стоит заметить, что частично удалось исправить ошибки прошлого: убрали карманы, которые мешали пешеходам и закрывали полосу движения. Например, в далёком 2013 году я делал подсчёт в этом месте (да, времени было тогда много): пешеходов - 1264 человека в час, машин - 28 (хотя мест только 18). Согласно среднему показателю, в каждой машине едет 1.2 человека, то есть парковкой пользуется 34 человека в час, занимая 57% площади изучаемого участка. Не очень справедливо и правильно. Теперь кармана нет - осталось убрать рекламный лайтбокс, вернуть деревья и будет хорошо.
В остальном всё останется как было, то есть плохо. Город не заботят пешеходы, велосипедисты, пассажиры транспорта - все кивают на пропускную способность и мечтают о счастливом моменте, когда люди перестанут ездить в центр на машине. Если бы в городе была нормальная транспортная политика, то может в мэрии бы знали, что с помощью дизайна и рублём можно влиять на транспортное поведение людей. Хотя о чём это я, ведь тут даже не смогли сохранить платную парковку.
Ещё тут будет установлено очень много заборов. Почему? Потому что ГИБДД и экспертиза считает, что так надо. К безопасности это никакого отношения не имеет, зато город изуродуют. В Красноярске жители уже стали активно возмущаться из-за этого. К слову, есть город Урюпинск, где заборы не ставят - там мэрия в суде доказала, что такой возможности нет и это противоречит самим же стандартам. Оказывается, если очень захотеть, то можно сделать хорошо.
Естественно в городе есть люди, которые понимают абсурдность происходящего и последствия таких работ. Но попытки достучаться до мэрии и объяснить простые принципы комплексного подхода пока результата нет. Про роль общественного пространства улицы вообще страшно заикаться - откуда дорожникам и гаишникам о таком знать?
Зато локально и временно улица стала пешеходной - строители создали такие препятствия на тротуарах и подъездах, что можно ходить по центру улицы. Сами того не зная, строители сделали общее пространство!
Печально, когда при жёстком дефиците денег власти не понимают приоритетов инвестирования и создают на ровном месте проблемы в рамках быстрых побед. Если бы процесс работы был организован комплексно и с привлечением нормальных архитекторов и транспортников (они есть в городе, есть та же Стрелка), то можно было бы сделать хорошо и сразу. Это намного дешевле, чем каждый раз закрывать улицу для локальных работ, к тому же сейчас можно выбить денег из целевых программ федерации - в других городах это хорошо работает.
В общем, очередное доказательство, что деньги не прибавляют компетентности. Страшно представить, что наделали бы строители и чиновники, будь у них нормальный бюджет.
Поделиться записью:
Journal information