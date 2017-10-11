Как ремонтируют улицы в провинции

Хватит засорять город! Каждый раз, когда вижу на улицах заборы в клоунских цветах или разукрашенные бордюры мне хочется начать убивать. Желание такое с каждым годом…

Судьба первого парклета России Парклет - специальная платформа, которая устанавливается на уличное парковочное место. Обычно это быстровозводимые мобильные конструкции со…

Последний месяц работы платной парковки Единственный положительный транспортный проект в Красноярске сворачивают. Власти города и края не смогли осуществить проект платных парковок в…

Я умру в Заборъярске Заборы на улицах - ярчайший пример подмены качества количеством. Казалось бы, как чиновники могут отчитаться за потраченные деньги на безопасность…

Когда-нибудь это будет город для людей. Может даже при нашей жизни. Как-то я разбаловал вас красивыми картинками правильной Европой, пора опустится в ад вернуться в Россию и посмотреть на творящееся безобразие…

Сделали им удобно и безопасно, а они опять недовольны! Видите фото выше? Это подземный переход через улицу на Красноярске. Он был сделан ещё в советское время на перекрёстке, а в прошлом году…

Неожиданная встреча Красноярск умеет удивлять. И нет, я не про бесполезную пробелку деревьев, я про уличные ручные пылесосы - такого в России я не ещё не видел. 01.…

Красноярск. Три года до позора, или ещё есть шанс? Отечественная практика не предполагает планомерного развития городов. Ну не принято у нас что-то улучшать, чтобы люди жили лучше. Если такое и…