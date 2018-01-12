Прогулка по Праге: электробус, реновация, зона у школы и конечно трамвай

Прага – один из самых любимых городов. Более того, я считаю его идеальным для жизни. В Праге сочетается большинство моих личных критериев комфортного города: место с историей и душой, но при этом не это не законсервированный город-музей; комфортный размер города; идеальная застройка; безопасные улицы; отличный общественный транспорт; большой выбор сервисов; приемлемые цены и схожая культура. Ещё здесь делают вкусное пиво, практически легализовали лёгкие наркотики и легко путешествовать в соседние страны.
Каждый раз при посещении Праги я жалею лишь об одном – слишком мало времени оставил на город. В этот раз были громадные планы на осмотр новых и старых районов, покатушки на трамвае и прочие типичные для меня вещи, но удалось охватить не так уж много. С другой стороны, всё равно вышло насыщенно!
Примерно так выглядит мой идеальный город:
Комфортные улицы для жителей, велосипедистов и пешеходов, для машин тоже есть место, но это не ущемляет других. Через такие улицы не страшно отпускать детей в школу утром, а вечером можно уютно попить чай и пиво под деревьями.
Исторические здания важны для чувства обжитости, а детали добавляют интересности месту. При этом никто не портит дом хаотичным остеклением или кондиционерами.
На первых этажах множество заведений, от баров...
... до веломагазинов.
В пешей доступности скверы, бизнес центры и общественный транспорт. К слову, я гулял в рождественское утро, поэтому не удивляйтесь малому количеству людей)
Единственная вещь, которая меня смутила, – полное отсутствие рождественского убранства. Был найден только один каток в туристическом центре. Ни иллюминации, ни ёлок, ни Сант. В общем, это странно.
Судя по активному строительству, в Прагу влюблён не только я. Например, бывшую промзону в 8 районе сейчас активно застраивают:
Здесь были доки, а сейчас деловые центры и жильё. От прошлого осталось лишь название:
Район смешанный, потому что понятия спальника или делового района остались в прошлом веке как страшный сон. Разделение районов по функциям приводит лишь к вымиранию места и маятниковой миграции, поэтому в рамках одного квартала вновь делают магазины, жильё, офисы и другие рабочие места. Лишь грязную промышленность выводят в отдельные места за городом.
Все жилые дома средней этажности:
Само собой двери стеклянные – просматриваемое помещение безопаснее глухого. Никаких ступенек.
Со стороны улицы на первом этаже общественные помещения, а в глубине квартала – квартиры с участком. Ограда с калиткой разделяет пространство, но не закрывает его – пройти можно.
Подъехать к домам можно, но пространство отдано пешеходам. При необходимости можно завезти мебель, но парковаться у подъезда не получится. Отходящие тропинки всё равно оградили капитальными столбиками.
Узнать, бесплатная ли парковка у пристани для жильцов, не получилось)
Сюда свободный доступ без всяких калиток, а ещё есть помещения для бизнеса:
Пойдём на другой берег!
Если прошлые дома стояли отдельно, но формировали прямоугольный квартал, то здесь свободная расстановка домов. Такое обычно свойственно микрорайонам. Здесь нет разделения пространства на публичную и частную территорию, поэтому сразу воткнули забор для комфорта жителей.
Ворота открываются автоматически, но внутри разворотный круг у подъездов и заезд в паркинг. Вход на территорию через домофоны.
Забор может показаться хорошим решением, но в городе их быть не должно. Это сразу делает место враждебным для посторонних и даёт ложное чувство безопасности жителям. Проникнуть внутрь можно без проблем, но место будет малолюдным – это куда опаснее, чем эффект проходного места.
Стоит отметить правильную этажность застройки – это не человейники, где соседи не смогут запомнить друг друга. В таких местах обычно хорошо формируются добрососедские связи и не жгут кнопки в лифтах. Но сами дома уж очень однообразные.
Ещё тут нет своей набережной:
... а в 5 минутах ходьбы опять классическая Прага. Тут у нас и подсветка перехода, и бетонный блок. Водитель при всём желании не сможет припарковаться в зоне видимости пешехода. В итоге треугольник видимости не страдает, водитель вовремя замечает подходящего человека и все остаются живы. Решение быстрое и дешёвое, но всё же лучше делать уши у переходов с помощью уширения тротуара.
Классическую Прагу сложно представить без трамвая. Это тот случай, когда в городе не стали совершать чужие ошибки, но зато с минимальными вложениями докрутили существующую инфраструктуру до идеального состояния. Я об этом подробно писал ранее.
Старые вагоны ремонтируют, чтобы они не разваливались на ходу. При этом идёт планомерное обновление новыми Шкодами. Для обеспечения хорошего обслуживания на одном маршруте могут работать старые Татры и новые Шкоды – их пускают через один, чтобы инвалид или мама с коляской могла свободно пользоваться городом.
Даже маршрутоуказатель на остановках – пример рационального подхода при ограниченных ресурсах. Иконка сверху видна издалека и даёт понять, где остановка. Номера маршрутов под ними тоже считываются поверх голов. Затем часть для экстренных объявлений, а внизу расписания по дням недели и типу вагонов (низкопольный или нет) с информацией о билетах в формате А4. В самом низу урна. Компактно и легко обслуживать! Карта маршрутов при этом обычно висит в павильоне остановки. Или не висит, если павильона нет.
Трамвай – основной транспорт города, несмотря на наличие метрополитена. Поэтому нельзя просто взять и отменить маршруты даже на время ремонта участка. Что тогда делают? Например, закрывают один путь, делают временную стрелку и однопутный разъезд:
Трамваи разъезжаются по сигналам светофора. Движение машин убрали, абы чего не случилось.
Сложно? Нет. Но для России это как магия вне Хогвартса.
Про пешеходов тоже не забыли:
Трамваи это местный мейнстрим, а вот троллейбусов город не видел с 1972. В 1960-х годов тут пришли к выводу, что троллейбус неэффективен – дешёвая советская нефть подтолкнули город в пользу автобусов. В сентябре же 2017 в городе вновь появилась контактная сеть:
Пока это эксперимент динамической зарядки электробуса – батареи заряжаются во время проезда километрового участка сети, а остальной маршрут едет на накопленной энергии. До этого в городе уже экспериментировали с электробусами, но там зарядка была на конечных.
На линии работает пока только одна машина, которую я так и не дождался. Но сам принцип и механизм мало чем отличается от гродненского электробуса. Для самых любопытных на ютубе есть 11-минутное подробное видео.
Конструкция мачт намекает, что окончательного решения город ещё не принял.
На десерт же давайте посмотрим на правильную организацию пространства у школы!
В России у каждой школы есть паспорт безопасности, где учитывается длина заборов, количество ярких знаков и прочих элементов спокойного сна директора. При этом безопасность маршрута ребёнка в школу и тем более его интересность никого не интересует. В итоге дети хотят играть после уроков, выходят из школы и тут либо забор, либо знак, либо автобан. Тут всё иначе:
Дети прямо на выходе со школы могут бегать, беситься, играть или залезать на велосипед и ехать домой. Тут нет машин, поэтому опасность представляет лишь падение рояля с неба.
Площадь зонирована для детей разных возрастов. Вот такие ясли с загоном:
Городок для детей постарше:
И тихая зона для списывания домашней работы:
Конечно же всем этим ещё пользуются местные жители. А вот велопарковка очень странная:
Хотелось бы рассказать ещё что-нибудь про велоинфраструктуру, но тут Прага зависла где-то между Москвой и Варшавой. Вроде велополосы, дорожки и сами велосипедисты есть, но рассказать особо не о чем.
В общем, Прага прекрасна. Будете в городе – не задерживайтесь в туристическом центре, а изучайте соседние районы и окраины!
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