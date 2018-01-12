Прогулка по Праге: электробус, реновация, зона у школы и конечно трамвай

Ночной Пассау С Германией я постоянно совершаю одну и ту же ошибку – я приезжаю в города вечером. Тут стоит рассказать одну важную деталь: практически…

Как я путешествую Во время двухчасовой пересадки на безлюдном вокзале чешского Рыбника (станция, а не фамилия) пришла идея немного раскрыть внутреннюю кухню блога.…

Мирский замок и как нас не пустили в Польшу Внимательный читатель мог заметить, что на праздники я уехал в Европу. Путь был запланирован через Белоруссию, Польшу, Чехию, а дальше как…

Прогулка по Пскову: тлен, красота и пустота Я не мастер аналогий, но после поездки в Псков у меня в голове лишь одна мысль: «не дотянул». У города есть все предпосылки для…

Как смешать человека с дерьмом – учитесь у Пскова Детали – страшная штука. Отличный ресторан в красивом месте с известным поваром, фермерскими продуктами и итальянской мебелью может запомниться не…

Прогулка по старому и новому Вильнюсу Хм, а ведь до Вильнюса тут всего 150 километров – подумал я, попивая вечером пиво в Гродно. Что ж, шенген есть, почему бы не заехать посмотреть…

Вышний Волочёк – телепорт в постапокалипсис Что можно ожидать от города с каналами, богатой многовековой историей и скоростным сообщением с Москвой и Петербургом? Думаете про хорошие…

Гродно – тёмный европейский городок Белоруссии Белорусские города известны своим порядком и «практически как в советское время» развитием. Что-то изменилось, но в целом дух ленина и…