ЗИЛ – новый московский район на месте промзоны

Городская земля – ограниченный ресурс, поэтому его нужно использовать максимальной эффективно. Если этого не делать, то получается среднестатистический российский город с застроенными полями вокруг старых районов – итогом такой политики становятся транспортные и социальные проблемы. Города банально замыкаются в пробках от личных машин, ведь других вариантов выехать из таких новых районов часто нет.
Чтобы создать условия для жизни и развития города без вреда для общества принято использовать точечную застройку и активизировать пустое пространство внутри сформировавшихся границ. С точечной застройкой у нас практически всегда проблемы – побеждает алчность и некомпетентность, о людях думают в последнюю очередь. Это не проблема точечной застройки, это именно проблема системы принятия решений. Хотя термин уже успел стать ругательным.
Уплотнение часто неизбежная тенденция, но нужно понимать рамки и искать компромиссы – высотка на месте двора или деревянного дома испортит среду и значительно увеличит нагрузку на инфраструктуру, а жильё средней этажности на месте пустыря или «выбитого зуба» в квартале одной высоты с соседними домами скорее улучшит дружелюбность города.
Между тем, есть ещё один задел для роста города с минимальным вредом для окружающих – промзоны. Огромные корпуса заводов часто разрезают город и становятся зоной отчуждения, а сами производства вредят экологии. Единственным верным решением в таких ситуациях может быть перенос корпусов за территорию города и реновация территории. Про один из таких случаев я уже писал на примере Красноярска, сейчас же давайте посмотрим на бывшую территорию ЗИЛа – в 2013 году было принято решение сделать «город в городе», первые кварталы которого уже готовятся к сдаче.
Новые кварталы
Территория застройки выделена белым и красным, сейчас работы ведутся в северной части:
картинка Стройкомплекса Москвы
Застройка района будет смешанной, поэтому его называют «город в городе» – здесь в пешей доступности будет жильё, офисы, музеи, спортивные и производственные центры. Концепция разделения районов по функциям на только спальные, административные и производственные устарела – районы должны жить и работать весь день, а не вымирать каждое утро или вечер.
картинка Стройкомплекса Москвы
Район не только застраивается по модели исторических центров, когда всё в пешей доступности, но и кварталами. Это не дворы-колодцы, а скорее имитация «квадратов» отдельными домами или общими первыми этажами с последующими башнями. Это позволяет разделять пространство на частное и публичное – в одном месте можно спокойно отправить детей погулять или отпраздновать новый год с соседями, а второе используется всеми горожанами – «своё и чужое» разделяется не забором, а самим домом.
Сначала была проработана общая концепция района с рамками дозволенного и границами, а после места были распределены между разными архитектурными бюро. За счёт этого каждый дом получился уникальным, но сами дома формируют единую картину района, а не перетягивают одеяло друг на друга.
картинка Стройкомплекса Москвы
В реальности это выглядит так:
Это не 20-тиэтажки, но человеческий размер застройки нарушен. Получились слишком большие дома, которые нависают над человеком. С других улиц, возможно, восприятие будет иным, но здесь находиться некомфортно.
Кварталы имеют привычную форму квадрата, но сама улица немного поворачивает. Это может показаться мелочью, но для комфортного восприятия пространства перспектива должна чем-то кончаться – так устроено наше зрение, поэтому города с кривыми улицами сложнее для ориентирования, но интереснее для изучения.
Квартальная застройка имеет много плюсов, но они работают с домами средней этажности. Здесь же получаются огромные стенки:
Надеюсь, управляющая компания будет следить за чистотой фасадов – нехорошо получится, если и тут люди начнут ставить блоки кондиционеров и менять остекление по своей прихоти.
Подъезды на уровни тротуара и с выходом во двор:
Первые этажи отданы под коммерцию, для этого во всех домах высота потолка первого этажа выше других:
С одной стороны ломают, а с другой – строят:
Дом с апартаментами и офисами над парковкой:
Любители жить на парковке рядом со своей ласточкой наверняка оценят, хотя парковать машину у двери подъезда будет сложнее:
Стройка
Сейчас здесь крайне паршиво: везде мусор, пыль и грязь. Такой отвратительной организации работ я давно не встречал. Благо здесь ещё не живут люди, лишь заблудшие урбанисты бегают.
Недели две назад, судя по всему, здесь всё плавало:
Спортивный кластер
Не так давно на ЗИЛе открыли ледовые и водные стадионы – пока это основной завершённый этап района.
Массовые спортивные объекты в районе – головная боль для планировщика. Нужно просчитать пути с расчётом на толпы людей несколько раз в месяц и отвести их от жилых домов, но при этом не забыть про ежедневное использование территории. Здесь все спортивно-массовые точки притяжения выведены на окраину района, что хорошо, но территория вокруг стадионов – большой пустырь. Это опять же нарушает принцип человеческого размера среды. Надеюсь, что в будущем здесь хотя бы ярмарки будут устраивать для жителей.
Организация движения вокруг при этом страдает:
Ещё здесь умудрились на самом видном месте построить уродливую подстанцию. Неужели у энергетиков нет денег на архитектора и всё нужно либо красить белым, либо отделывать сайдингом?
История места
Сохранение преемственности – не только дань уважения предкам и своей истории, но ещё и создание индивидуальности месту. Поэтому по всему миру при застройке портов оставляют краны на набережных, а дома на месте депо опоясаны рельсами – детали, которые формируют среду и уникальность очень важны. На ЗИЛе часть производственных домов сохранят и переделают под современные офисы:
Оставят проходные и, например, здание управления:
Ленина я бы убрал по идеологическим причинам, хотя сейчас он смотрится интересно:
Что-то уже успели переделать в рамках спортивного кластера:
Парк
Потихоньку заканчивают строить парк:
Озеленение в стадии посадки, но деревья уже взрослые:
Парящего моста нет, зато делают эстакаду для пешеходов с торговлей под ней:
Выглядит интересно, нужно будет приехать перед открытием и погулять:
Новые улицы
На ЗИЛе уже есть улицы в честь известных архитекторов: Гинзбурга, Щусева, Мельникова и других. Ими пока пользуются лишь строители за забором, зато есть открытый Проектируемый проезд #4965:
Эта улица должна соединять северную и южную части ЗИЛа эстакадой через пути МЦК:
Её открыли совсем недавно, но уже можно составить список ошибок и брака на отдельный альбом. Проблема лишь в том, что практически все ошибки запланированы проектом.
Как это часто бывает, вместо улицы сделали дорогу. У многих градостроителей нет понимания разницы между куском асфальта для машин и местом для жизни людей, поэтому улицы мерят не в комфорте и продуманности, а в кубометрах бетона. Улицу ещё не успели сдать, а её уже нужно закрывать и переделывать.
Дизайн опять получился похож на взлётную полосу – здесь будут гонять на машинах, а это шум, пыль и опасность для жителей. Несмотря на колоссальный опыт Москвы по проектированию улиц в рамках программы «Моя улица», всё было сделано по стандартам 1970-ых годов.
Велоинфраструктура, удобные тротуары, безопасные переходы или хоть какой-нибудь элемент правильной улицы? Пффф, не смешите – машинки должны ехать, а на остальное насрать!
Каждая новая дорога в России – доказательство, что проектировщики, гаишники, госэкспертиза и составители стандартов живут в параллельной вселенной. Ответьте лишь на один вопрос – как здесь пройдёт мама с коляской?
Конечно же сюда втиснули подземный переход. Сложно построить современный район для удобной жизни, когда ориентируешься на практику прошлого века – подземные переходы нужны только на загородных трассах и под жд-путями, а не на улицах!
почему подземные переходы – зло
Лифты, которые скорее всего не будут работать. На это просто нет денег и специалистов, поэтому после двух-трёх месяцев они встают на пожизненный ремонт. Ещё форма павильона будет способствовать превращению лифта в общественный туалет. Но кого волнует удобство людей и эффективность траты бюджета?
Но это ещё что! На эстакаде просто забыли предусмотреть тротуары – есть лишь технический проход, который заканчивается забором с каждой стороны. Вы ещё удивляетесь, почему наши города неудобные и враждебные для людей? По мнению крепких хозяйственников с многолетним опытом работы, тут всё ок.
Эстакада пока не открыта и здесь спокойно ходят немногочисленные люди. Скоро им придётся делать огромный крюк для перехода путей МЦК.
Резюмируя
ЗИЛ – хороший пример продуманного планирования и отвратительной реализации. Смешанная застройка, кварталы, сохранение деталей промышленного прошлого, разные архитекторы – тут всё сделали правильно и это нонсенс для России. Проблема лишь в том, что в битве опыта и реальности победила реальность – сначала этажность решили чуть нарастить, потом кому-то показался необходимым подземный переход у остановки и школы, затем забыли про пешеходов и так далее. На выходе получаем отдельные неплохие дома и город, который не будет нормально функционировать из-за встроенных ошибок и разногласий со средой.
Ну и вишенка на торте – отрезанность ЗИЛа. С одной стороны его отделяет река, с другой – Третье кольцо. Когда-нибудь тут построят мосты (не забудьте про тротуары!), но пока это правда «город в городе» – он отрезан от остальной Москвы природными и рукотворными реками. Иными словами, принцип компактности и включённости новых районов в существующий город нарушен. Исправление ошибок обойдётся дорого.
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