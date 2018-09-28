Как собирают трамваи

С мая этого года на петербургском электровагоноремонтном заводе снова кипит жизнь – на октябрьский завод переехало производство ПК Транспортные системы. Линии сделаны на перспективу и готовы выпускать по 350 единиц, но пока здесь в основном собирают трамваи для Москвы Витязи-М. К сожалению, я не успел посмотреть на новые модели трамваев Лев и Львёнок до их отъезда на выставку в Берлин, но экскурсия всё равно получилась интересной!
Ранее сборка была в Твери (её я тоже показывал), но ТВЗ сейчас массово берёт заказы на Иволги для московских жд диаметров – было бы тесно собирать всё вместе под одной крышей. К тому же в Петербурге получилось сделать более современные и просторные цеха исключительно под свои потребности.
В общем, пойдёмте смотреть!
Завод был основан в 1826 году в составе Александровского чугунолитейного завода. Первоначально специализировался на выпуске пароходов, но уже в 1844 году здесь стали производить паровозы и вагоны для Царскосельской железной дороги. В начале XX века завод освоил строительство специальных вагонов. Ближе к нашему времени тут стали ремонтировать и производить вагоны для метро. В какой-то момент французский производитель трамваев Альстом хотел открывать здесь свою сборку, но предприятие не выгорело. В итоге здесь появились ПК ТС:
Внутри провели полную реконструкцию и даже приспособили помещения для инвалидов:
Для рабочих тут есть раздевалки, душевые и столовая:
Здесь находятся цеха по сборке и проверке трамваев:
Вагоны привозят с остеклением, колёсами и кузовом из Твери, а дальше начинается магия:
Всего трамваи проходят через пять этапов конвейерной сборки. Сначала вагоны проверяют и принимают, а в конце опять разбирают и отправляют на автовозах заказчику.
Три линии для основной сборки:
Бережное производство: всё подписано и на своих местах:
На первой позиции проводят электрику и соединяют секции в одно целое:
Сейчас тут собирают Витязи для Москвы. Всего город заказал 300 штук, осталось немного, но вроде как город хочет после выполнения этого заказа ещё прикупить вагонов.
У каждого трамвая висит график движения и лежит паспорт для отметок о процессе сборки и замечаниях:
Дальше ставят двери, монтируют оборудование в кабине, ставят кожухи и сиденья:
Кабина без оборудования:
Тележки:
Самые крутые места у Витязей в хвосте – тут практически панорамное остекление:
Изначально трамваи были другой раскраски и даже имели другой салон. В процессе город ушёл от синего цвета к голубому с белым и улучшил расстановку сидений.
Было вот так:
Теперь салон разделён на функциональные зоны: спереди и сзади получилась зона для «дальних» пассажиров с максимальным количеством мест с сиденьями по ходу движения. Зоны напротив 2-3 и 4-5 дверей предназначены для «коротких» поездок: появилась вторая накопительная площадка, был расширен проход между сиденьями и сиденья повёрнуты по ходу движения. Теперь у людей не будут свисать ноги в проход у крайних мест.
Стало больше как сидячих (64, а не 60), так и удобных стоячих мест (по ходу движения было 17, а стало 38). Изменения должны также оценить пассажиры с велосипедами и детской коляской – была одна накопительная площадка, а стало две.
Валидаторы тоже ставят прямо на заводе:
В конце – монтаж пантографа, проверка электрики, настройка фар:
Дальше трамваи переезжают в следующий цех для проверки водой и током! Для этого есть большая штука, которая может перекинуть вагон с одного пути на другой:
Здесь вагон проливают под давлением – если где-то проблема с герметизацией, то это станет сразу понятно. Москва закупает вагоны по контрактам жизненного цикла, так что если трамвай сломается в депо или на улице, то чинить производитель его будет сам, а ещё и платить штраф придётся – легче и дешевле всё проверить у себя перед отгрузкой.
Подключение через пантограф, финальная отладка и мойка салона:
Дальше идёт обкатка. Обычно трамвай проезжает около трёх километров взад и вперёд, но бывает и больше. Тут же проверяют работу автономного хода – у Витязей есть батареи на всякий случай, которых хватает примерно на три километра.
Всё, дальше трамваи разбирают, грузят на автовозы и отправляют заказчику. В депо их собирают обратно и принимают от производителя.
Спасибо пресс-службе ПК ТС за организацию съёмки!
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