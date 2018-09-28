Как собирают трамваи

Петербург: плохие улицы, лошадиная сила и вода Я очень люблю Петербург, но слепая любовь многих жителей вредит городу и не позволяет замечать ошибки и идти вперёд. Вместо того, чтобы бить в…

Трамвай Комсомольска-на-Амуре всё Автор: Алексей Савин Грустные вести приходят с Дальнего Востока – погром электротранспорта и деградация города дошла и туда. Уже с понедельника…

Стабильность и пофигизм опять убивают наши города Я, как и многие специалисты в отрасли, считают, что будущее России – за городами от полумиллиона до миллиона человек. В них ещё не успели…

Трамваи купили, ездить не купили Летом 2014 года в московском метро из-за небрежного отношения к поддержанию пути в исправном техническом состоянии произошла катастрофа: поезд…

Проблемы трамвайной Москвы Всего сто лет назад Москва была городом с огромной трамвайной сетью, но в советское время трамвай был признан руководителями страны и города…

Благоустройство ВДНХ – что видно? С прошлого отчёта о реконструкции ВДНХ прошло два месяца, так что я решил вновь наведаться на выставку и оценить результат. К сожалению, работы…

Трамвай убили, стало ли легче? В Воронеже сбылась мечта многих автомобилистов – в городе нет трамвая! Наконец-то вместо рельсов на улицах ровненький асфальт, можно ехать…

Удивительно приятная Коломна – таким должен быть каждый город! Вы когда-нибудь задумывались, почему люди так активно любят ездить на отдых в «классическую» Европу, а изучать и отдыхать в своих городах считают…